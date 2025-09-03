◆米大リーグパイレーツ９―７ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースが９月初戦となった敵地・パイレーツ戦で接戦を落とし、現時点で同地区２位のパドレスとのゲーム差が２に縮まった。地区優勝マジックは「２２」のまま。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３回に７試合ぶりとなる４６号ソロでドジャース通算１００本塁打に到達するなど、３安打２打点と奮闘するも及