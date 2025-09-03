◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点を追う９回無死一塁の第５打席はセンター左のフェンスを直撃する適時二塁打を放った。右腕サンタナの９４・９マイル（約１５２・７キロ）直球をかっ飛ばし、代走の一塁走者・金慧成（キム・ヘソン）が一気に生還した。