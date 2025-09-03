俳優の清水尋也容疑者（26）が東京・杉並区の自宅で大麻を所持したとして、警視庁に3日朝、逮捕されました。【映像】大麻所持で逮捕の清水尋也容疑者俳優の清水尋也容疑者（26）は、7月に杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、警視庁が午前4時すぎに清水容疑者の自宅を家宅捜索したところ、乾燥大麻とみられる植物片や、吸引するために使用したとみられる巻紙がテーブルなど