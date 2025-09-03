【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、193キロの“爆速”46号ホームランドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。ドジャース移籍後100本目となる節目の1発は、自己最速かつ球団史上最速の193キロ弾丸ライナーだった。8月最後の試合を4打数1安打1得点で終えた大谷。9月最初となったこの日の第1打席は過