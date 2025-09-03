うその投資話で静岡県富士宮市の女性から現金3000万円をだまし取ろうとした疑いで、男2人が9月3日までに逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、宮城県仙台市太白区の自称・契約社員の男（59）と、台湾籍で住所不定、自称・飲食店従業員の男（23）です。警察によりますと、男らはSNSで富士宮市に住む40代の女性にうその投資話を持ち掛け、「当社の提携している企業のものが現金を取りに行きます」などとメッセー