北海道・八雲警察署は2025年9月3日、傷害の疑いで八雲町相生町に住む会社員・堀川慎吾容疑者（28）を逮捕しました。堀川容疑者は9月2日午後8時半ごろ、自宅で同居する未就学の娘（10歳未満）に足を蹴る暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。2日午後9時半すぎ、病院から「足をけがした児童が病院に来ている」と警察に通報があり、事件が発覚。当時病院には、両親が娘を連れて診察を受けに来ていました。娘は左大腿骨を折