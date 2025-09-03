◆練習試合巨人３軍―ソフトバンク３軍（３日・Ｇ球場）巨人は３日、練習試合・ソフトバンク３軍戦のスタメンを発表した。先発マウンドには松井颯投手が上がる。４連戦の初戦となった１日の同戦（Ｇ球場）は３―１で巨人が勝利。２日の２戦目は１―１２で巨人が敗戦していた。以下、巨人のスタメン【巨人】１（遊）宇都宮２（捕）大津３（三）平山４（一）竹下５（左）ティマ６（中）相沢７（指）フェリス