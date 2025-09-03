『真夜中ポップ系』を標榜し楽曲を発信する男女二人組ユニット、深夜枠の配信シングル「eye」がリリースされた。2025年に入り4曲目の新作だ。今作は、疾走感溢れるギターリフと切なくも爽やかなメロディーラインが気持ちのいい新機軸なギターロック・チューンとなっており、これまでにリリースされてきたダンスポップな楽曲とは趣を異にする作品だ。ミュージック・ビデオは9月3日21:00にYouTubeにてプレミア公開される。MVは、深夜