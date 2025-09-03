北京で開かれている、抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードに、中国の習近平国家主席、北朝鮮の金正恩総書記、ロシアのプーチン大統領が揃って出席しました。【映像】パレード現場の様子中国としては、西側主導ではない「新たな国際秩序」の形成をアピールする狙いもあるとみられています。（ANNニュース）