テニスのカミル・マイクシャク選手/Sarah Stier/Getty Images（ＣＮＮ）テニスの全米オープンで、選手が少年に渡そうとした帽子を横取りしたとして非難の的になっていた男性が、「大きな過ちを犯した」として謝罪した。謝罪したのはポーランドの企業経営者、ピヨトル・シュチェレク氏。８月２８日の２回戦を制したカミル・マイクシャク選手（ポーランド）がファンの少年に帽子を渡そうとしたところ、横からその帽子を奪い取ってい