8月26日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームで行われた西武―日本ハム18回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの豊田清投手チーフコーチにインタビューした模様を放送した。渡邉勇太朗の今シーズンのピッチングについて訊いた。 ――この試合の先発は渡邉勇太朗です。今シーズン任せてきた18試合の先発を全体的に見渡すと、どのような評価になりますか？