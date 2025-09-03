一旦は活動休止となったT-Pistonzも、pugcat’sの結成を通して再び再集結、さらに太くソリッドながらもゴージャスな音を引っ提げて、活動再開の狼煙を上げた。「イナズマイレブン」のヒットとともに、品質に拘り続けたT-Pistonzの楽曲は、当時の子どもたちの心に深く刺さり、心の応援歌として彼ら彼女らの人生にエールを送る存在となっていった。それは2025年の発売を待つゲームソフト『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロ