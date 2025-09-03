最近セリアで見つけたお皿が、思いのほか便利で重宝しています！まず、仕切りが高めでおかず同士の味が混ざらず、美味しくいただけるのがポイント。十分満足できる量を盛り付けられるのに、サイズが小ぶりなのも嬉しいです！また、電子レンジ、食洗機、食器乾燥機、冷凍庫がOKでスペックも高め♡家事が楽になりました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PP仕切り付ワイドプレートPM 23×16cm価格：￥110（税込）サイ