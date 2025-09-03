厚生労働省は3日、6月の生活保護申請件数が2万897件で、前年同月と比べ4.0％増えたと発表した。増加は3カ月ぶり。担当者は、大きな増加ではないとして「引き続き傾向の把握に努める」と話した。6月から生活保護を受け始めたのは、1万8022世帯で2.3％増。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万5202世帯で0.3％減った。人数ベースでは198万8497人で、総人口の1.6％に当たる。