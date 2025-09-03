高松北警察署 8歳の息子に平手打ちなどの暴行を加えた疑いで、高松北署は3日、高松市に住む石工の男（36）を暴行の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は8月6日午後0時ごろから0時半ごろまでの間、自宅で小学生の息子（8）の両頬を平手打ちし、尻や脚を足蹴りするなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 同日、児童相談所から警察に情報提供があり、捜査していました。 警察の調べに対し、男は「だいたい私