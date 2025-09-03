日本時間１０時３０分に豪実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）10:30 予想0.4%前回0.2%（前期比) 予想1.5%前回1.3%（前年比)