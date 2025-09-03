政治評論家の田崎史郎氏が３日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、自民党四役が辞意を表明し、石破茂総裁だけが残っている今の状態に「これじゃあ組織は動かない」と指摘した。この日は前日に行われた自民党の両院議員総会の模様を取り上げた。石破総裁は参院選の敗因について政治と金の問題や、２万円給付などを上げ「解党的出直し」に取り組むとし、自身の進退については「地位にしがみつくつもりは全く無い」「然るべき時