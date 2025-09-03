秋篠宮ご一家が、長男・悠仁さまの成年式のリハーサルで皇居を訪問されました。【写真を見る】悠仁さまご一家が「成年式」のリハーサルで宮殿へ宮中三殿での段取りも入念に確認父・秋篠宮さま以来40年ぶり9月6日の誕生日に本番大学が夏休み中の悠仁さまは、きょう（3日）午前9時前、乾門から笑顔で皇居に入られました。また、両親の秋篠宮ご夫妻も午前9時半すぎ、車の窓を開けて会釈し、リハーサルに向かわれました。悠仁