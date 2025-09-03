自宅で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日早朝、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕した。関係者への取材で分かった。逮捕容疑は7月上旬ごろ、共謀し、東京都杉並区の自宅で大麻を含む植物片を所持した疑い。薬物銃器対策課は、同居の20代の女も同容疑で逮捕。3日早朝に家宅捜索を行い、大麻のような乾燥植物片や巻紙を押収した。逮捕時の状況から、尿検査も実施しているとみられ、