またまたダイソーに、100均商品とは思えない高クオリティなバッグが登場していました！キルトステッチやドロストがあしらわれた、トレンド感たっぷりなおしゃれな黒バッグ♡雑誌2冊やポーチ、スマホが入る大容量サイズで使い勝手抜群です。これが550円（税込）で買えるなんて…あまりのコスパの高さに驚きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キルトショルダーバッグ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソー