BTSのJIN（ジン）が、1カ月で3250万ドル（約48億2882万円）を売り上げた。韓国メディアが報じた。米ビルボードは8月27日、公式サイトで月間TOP TOUR（トップツアー）とTOP BOXSCORSE（トップボックススコア）チャートを発表した。同チャートによると、JINは3250万ドルの収益と、21万7000人の観客を記録した。JINが開催している「RUNSEOKJIN＿EP．TOUR」ツアーは、アジアのソロアーティストとしては初めて「月間3000万ドル収益」「2