天下一品は10月1日〜11月10日まで、「アプリで天下一品祭り」を全国の店舗で開催する(一部店舗除く)。10月1日「てんかいっぴんの日」ポスター○ラーメン注文で無料クーポンをプレゼント10月1日の"てんかいっぴんの日"にラーメンを1杯注文すると「ラーメン(並)1杯無料クーポン」が公式アプリ内で進呈される。対象商品は並・大・特大・定食(セット等)であり、ミニラーメン単品・お子様ラーメン・デリバリー・家麺は対象外。持ち帰り