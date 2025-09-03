アニメ映画『トリツカレ男』より、本ビジュアル、本予告が解禁。追加声優キャストとして、柿澤勇人、山本高広、川田伸司、水樹奈々、森川智之の出演が発表された。柿澤は本作が長編アニメーションの声優初挑戦となる。主題歌はAwesome City Clubが本作のために書き下ろした「ファンファーレ」に決まった。【動画】主題歌はAwesome City Club「ファンファーレ」『トリツカレ男』本予告本作は、いしいしんじによる同名小説をミュ