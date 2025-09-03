●「ぶっつけ本番だとしても楽しめばいい」 両親の影響も語る 数々の映画やドラマに出演し、3年連続で『NHK紅白歌合戦』の司会を務めるなど、多才な活躍で多くの人を魅了している橋本環奈。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)では前作に引き続き主人公・森崎明日香を演じた。橋本にインタビューし、本作での役作りや、自身と役との共通点・違いなどについて話を聞いた。橋本環奈撮影:加藤千雅2022年公開のホラー映画