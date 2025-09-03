日本製鉄は9月1日、同社のGXスチール「NSCarbolex Neutral」が、住友商事が手掛けるスワロフスキー(Swarovski)の関西旗艦店「心斎橋 南船場3丁目プロジェクト」の鉄骨部材に採用されたと発表した。これにより温室効果ガス(GHG)排出量を従来比で約74パーセント削減できるとしている。「NSCarbolex Neutral」がSwarovski関西旗艦店の鉄骨部材に採用○取り組みの概要この物件は、各社のカーボンニュートラル推進や環境負荷低減の方針