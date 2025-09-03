KDDIは9月1日、「au PAY(コード支払い)」の利用で最大30%のau PAY残高を還元するキャンペーンや、最大40%割引クーポンの提供を開始した。au PAY○北海道北広島市で最大30%還元北海道北広島市では9月1日〜30日まで「きたひろキャッシュレス決済キャンペーン!最大30%戻ってくる!」を実施する。北広島市町内の対象店舗でau PAY(コード支払い)を利用すると、決済額の最大30%のau PAY 残高が還元される(一部店舗を除く)。還元額の上限は