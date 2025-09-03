この記事をまとめると ■逆走は2日に1回のペースで発生している ■自分が逆走してしまったらすぐにハザードをつけて安全な場所に停車するのが先決だ ■誰にでも起こりうるので標識などは確実に確認するようにしたい 逆走はなぜ減らないのか 道路を逆走して事故が発生したというニュースを見聞きすることがよくあります。また、逆走してしまったり、逆走車に遭遇したりしたことがある方もいるのではないでしょうか。では、道路を