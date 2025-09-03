大盛工業の上値追い鮮烈、３連騰で一時１８％近い上昇で１１９０円まで駆け上がり、約２１年ぶりの高値圏に突入した。東京を中心に下水道工事などを主力とする土木会社で、老朽化する下水道の予防保全や点検・補修が国策として進められるなか、その関連有力株として大相場に発展している。国土交通省は２０２６年度の概算要求で上下水道やトンネル、空港などの老朽化対策で前年度比３割増となる１兆７８３億円を計上している。足