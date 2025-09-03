俳優・清水尋也（26）が麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕されたと報じられたことを受け、TBSは3日、ORICON NEWSの取材に対し、今後の出演番組について「現時点では事実を確認中です」とコメントした。【写真】現在日曜劇場に出演中…内科専攻医を演じている清水尋也清水は、7日に最終回を迎える日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜後9：00）に主要人物である鹿山慶太役で出演中。6日放送の同局系『ジョブチューン 〜アノ