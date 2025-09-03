クラダシが底堅い。同社は２日の取引終了後、新冷凍宅配弁当ブランド「ＫＩＴＣＨＥＮＣｈｅｆ＆Ｄｏｃｔｏｒ」の提供を開始したと発表。これを手掛かりした買いが株価を下支えしたようだ。昨年６月に事業買収した「Ｄｒ．つるかめキッチン」で培った冷凍宅配弁当のノウハウを活用。仕事や子育てで多忙な３０～４０代の予防医療に寄与する多彩なメニューを提供していく。 出所：MINKABU PRESS