「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１０時現在で、ＩＧポートが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ３日の東京市場で、ＩＧポートは寄り付きで１４５２円をつけ、連日で年初来安値を更新したあとは下げ渋り。戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。 ７月１１日に中期経営計画の修正を発表し、２７年５月期通期の連結営業利益目標を従来の２３億２４