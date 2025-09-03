清水尋也容疑者大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（26）＝東京都杉並区＝と、同居する20代の女を逮捕した。薬物銃器対策課によると、清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。同課は3日に清水容疑者宅を家宅捜索し、テーブル上にあった大麻のような植物片や、吸引に使うとみられる巻き紙などを押収。1月、容疑者