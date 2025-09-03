グループASTROのメンバーで俳優のチャ・ウヌ（28）が陸軍訓練所修了式で訓練兵代表として活躍した。忠清南道論山（チュンチョンナムド・ノンサン）の陸軍訓練所で2日に修了式が行われた。 チャ・ウヌは訓練兵代表に選ばれ、敬礼を指揮するなどの役割を遂行した。この日各種オンラインコミュニティでは、チャ・ウヌの修了式の姿が共有された。動画でチャ・ウヌは軍服を着たまま修了式報告と敬礼指揮などを雄壮な声で進めた。りりし