医師の診察を受けず指ほどの大きさの腫瘍を自ら切った90代の女性が出血のため応急手術を受けた。2日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）によると、中国上海に暮らす98歳の女性クさんははさみを使って頭部にある角のような腫瘍を自ら切った。クさんは数年前からこの腫瘍に悩んでいたという。直径は約3〜4センチで、手の指ほどの長さだった。クさんは別の治療のために病院に入院中、腫瘍が大きくなることにいら立ち、医師