「コンバース（CONVERSE）」が、バスケットカテゴリー「コンバース バスケットボール（CONVERSE BASKETBALL）」から男子バスケットボール 富樫勇樹選手のシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」を発表した。価格は2万2000円で、12月に発売予定。日本人選手として初のシグネチャーモデルとなる。 【画像をもっと見る】 コンバース バスケットボールは、2025年に本格始動。ブランドの原点であるスポーツの要素を受け継ぎなが