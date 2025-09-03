大麻を含む植物片を所持したとして警視庁は３日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優の清水尋也容疑者（２６）を逮捕した。清水容疑者は、４歳上の兄で俳優の清水尚弥の関係者にスカウトされ２０１２年にデビュー。オーディションで選ばれた映画「渇き。」（１４年）では壮絶ないじめを受ける少年、「ソロモンの偽証」（１５年）では不良中学生役で注目を集めた。映画「東京リベンジャーズ」シリーズには、主要キャストのひとり・半