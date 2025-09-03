◆米大リーグレッドソックス１１―７ガーディアンズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が、２日（日本時間３日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「７番・ＤＨ」で先発。４打数３安打２得点で打率は２割４分２里となった。吉田は、２本の二塁打で６試合ぶりのマルチ安打を達成すると、８回の第４打席に、この日３本目の安打となる中前打を放った後、代走を出されて交代