「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。九回の第５打席に安打を放ち、８月８日・ブルージェイズ戦以来、今季１０度目の１試合３安打をマークした。６−９と３点を追う九回無死一塁。大谷が放った打球は左翼フェンスを直撃する適時二塁打を放った。大谷は初回の第１打席は左飛。三回の第２打席で４６号右越えソロを放った。四回の第３打席は遊ゴロ。七回に