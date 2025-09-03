アイロングレー トランセンドジャパン株式会社は、MagSafe対応のポータブルSSD「ESD420」シリーズを9月上旬に発売する。 iPhoneなどに磁気吸着できるMagSafeに対応し、USB 3.2 Gen 2×2（USB 20Gbps）をサポートするポータブルSSD。 内蔵SLCキャッシュを搭載し、読み書き共に最大2,000MB/秒のデータ転送を実現する。iPhoneで撮影した4K ProRes映像を直接保存できる。 本体は、