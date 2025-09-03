マリナーズのカル・ローリー捕手は2日（日本時間3日）、敵地でのレイズ戦に「2番捕手」で先発出場。4回表に7試合ぶりの今季51号アーチを放った。捕手として出場試合では41本目で、メジャー記録にあと1本と迫った。 ■スイッチヒッターの新記録も射程圏内に マリナーズ1点ビハインドの4回表。1死走者なしで左打席に入ったローリーは、相手先発ドリュー・ラスムッセ