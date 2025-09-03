モントワールは、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『焼とうもろこし風味スナック』、『黒ごまきなこ』を2025年9月1日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売。 モントワール ASHITAMO 「焼とうもろこし風味スナック」 内容量： 60g(個包装込み)賞味期間： 150日販売エリア： 全国のスーパーマーケット、ドラッグスト