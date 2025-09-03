サッカーの国際親善試合で6日（日本時間7日、米カリフォルニア州オークランド）に日本代表と対戦するメキシコ代表が現地で盗難の被害に遭ったとメキシコのスポーツ専門局ESPNなどが2日に報じた。8月31日にホテルの駐車場に停めてあった車両1台の鍵が壊され、ボールやシャツ、コーンなど練習用具を含む備品が入ったトランクが盗まれたという。メキシコ代表は31日に第1陣が現地入り。メンバーやスタッフに直接の被害はなかったと