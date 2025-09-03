JRの踏切などに掲示された緊急用の電話番号に、「電車の警笛がうるさい」などと450回近く電話をかけ、業務を妨害したとして51歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、鈴木文男容疑者はことし1月1日から5月1日にかけて、JR東日本が踏切などに掲示している緊急用の電話番号に、神奈川県内の自宅などから「電車の警笛がうるさい」「ガンガン鳴らすな」などと448回電話をかけ、職員の業務を妨害した疑いがもたれています。調べに