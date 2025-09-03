「#しんどい君へ」白鳥久美子さんからメッセージの動画はこちらお笑いタレント白鳥久美子さん（４３）お笑いコンビ「たんぽぽ」の白鳥久美子さん（４３）は、中高生時代に、見た目をからかわれたり、無視されたりといったいじめを受けていました。高３の夏休みが明ける前には「また学校が始まる」と憂鬱(ゆううつ)になり、命を絶とうと考えたこともありました。そんな逆境を乗り越えた方法は「逃げること」でした。読書やトラ