「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）本拠地のパイレーツファンが、球審に大ブーイングを浴びせた。３点を追うドジャースの七回の攻撃。ロハス、大谷の連打で無死二、三塁でベッツの遊ゴロの間にまず１点。その後２死二塁となりスミスの打席で“事件”が起きた。投手のマットソンがカウント１−２と追い込み、４球目をスミスがスイングしたファウルチップを捕手のデービスが捕れず悔しがった。さらに５球目は