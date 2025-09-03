業績が伸び悩んでいるセブン−イレブンはきのう、新たなコンセプトを発表しました。セブン−イレブン・ジャパン阿久津知洋 社長「単に欲しいものを買いに行くお店というだけではなく、毎日の暮らしの中で何か新しい発見があるかなという期待感があったり、いつもの場所に立ち寄って落ち着きたいという安心感があったり、そういうことを提供する場所でありたい」セブン−イレブンは2日、新広告のコンセプト「なにがあるかな