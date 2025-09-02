とちぎテレビ 宇都宮市は１日、ＬＲＴ・ライトラインのＪＲ宇都宮駅西側延伸を見据えた駅西口周辺の整備について、基本計画の策定に向けた会合を開き、これまでに出された意見を踏まえた計画の素案を示しました。 この会合は、ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区のあり方について官民一体で話し合い、整備に向けた基本計画をまとめようというものです。学識経験者や交通事業者、栃木県や関係団体などおよそ２０人が出席しました。