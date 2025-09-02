とちぎテレビ 栃木県教育委員会の中村千浩教育長は２日、定例の記者会見を開き、県立高校の教諭が盗撮の疑いで逮捕された事件について改めて謝罪しました。 （中村千浩教育長） 「安心安全であるべき学校でこのようなことが起こってしまい、誠に申し訳ございません」 この事件は、８月１３日、県立高校に勤務する古口大輔容疑者（３８）が、高校の女子更衣室に侵入し、隠しカメラで着替える女性を撮影した疑いで逮捕さ