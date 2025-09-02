とちぎテレビ 若い世代に将来の妊娠や出産などに向けて、性や健康に関する知識を身につけてもらうために栃木県は、１日からプレコンセプションケアセンターとちぎを開設しました。 「プレコンセプションケア」とは、性別を問わず適切な時期に性や健康に関する正しい知識を身につけ、妊娠や出産を含めた将来設計や健康管理を進める取り組みです。 １日から開設されたセンターでは、学校や企業などが行う健康セ