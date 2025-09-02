とちぎテレビ 栃木県の内外で活躍する著名人に、栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に２日、大阪・関西万博の栃木県ブースのセレモニーで、パフォーマンスを披露した２人が就任しました。 とちぎ未来大使に就任したのは、墨絵師の荒川しゅう（風へんに叟）さん（４７）と、武士の美しい所作などを表現する源光士郎さん（４９）です。 県庁で行われた委嘱式で、福田富一知事から委嘱状と特